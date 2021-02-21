大直美更成熟 不再怕當新世代選手榜樣

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（法新社墨爾本21日電） 曾經害羞的日本女網明星大直美在澳網贏得生涯第4座大滿貫女單冠軍後，對於成為下一代選手的榜樣，她已感到自在；但她強調，美國名將小威廉絲才是當今女子網壇代表人物。

年僅23歲的大直美（Naomi Osaka）才打過8場大滿貫賽，已拿下其中半數的冠軍獎盃；39歲的小威廉絲（Serena Williams）則擁有23座大滿貫賽後冠的傲人紀錄。

大直美昨天在澳洲網球公開賽（AustralianOpen）決賽以6比4、6比3擊敗美國女將布雷迪（Jennifer Brady）封後，加入已退役的美國好手莎莉絲（Monica Seles）和瑞士天王費德瑞（Roger Federer）行列，生涯頭4次闖進大滿貫決賽都奪冠。這也使得她在女網新世代的領銜地位更加穩固。

大直美如今已累積21場比賽連勝，賽後排名也躍上世界第二。她在本屆澳網4強賽淘汰小威，繼2018年美國網球公開賽（US Open）決賽後再度擊敗這位美國天後，當年她也拿下生涯首座大滿貫賽金杯。

大直美的強勢奪冠，被視為預告女子網壇的世代轉變。聯邦杯（Fed Cup）澳洲隊隊長莫莉克（AliciaMolik）便將大的勝利形容為「改朝換代」，紐約客周刊（New Yorker）也稱大是「她這個世代最令人興奮的運動員」。

當被問到她如今是否已取代小威成為最受矚目的女網選手，大直美回答：「不，一點也不。」還說她只想保持真實的自己。

大直美表示：「我在場上和場外已學到，對於自己感到不確定並沒有關係。我現在對於自己的處境更能平靜看待。能在疫情期間打大滿貫賽，老實說我已經很開心。」

大直美曾是難以應付名氣爆紅的害羞青少年，如今已更成熟的她表示，雖然自己還在「人生道路繼續成長」，但她希望能啟發年輕一代選手。

她說：「過去我會感覺，這是一份非常強大的責任，也會因此感到非常害怕和緊張。現在有喜歡我的小朋友來看我比賽，並幫我加油，我會覺得是很大的榮幸，同時也不會因此給自己太大壓力。」

大直美還說，她現在最大目標，不是得到幾座大滿貫賽冠軍或奧運金牌，或重返世界球後。「我感覺自己最想要達成的是…希望我能打球打得夠久，然後遇到一名女孩對手對我說，我曾是她最崇拜的選手。我想那會是我遇過最酷的事。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP