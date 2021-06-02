大直美自曝憂鬱症後退賽 喬帥贊勇敢決定

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（法新社巴黎1日電） 日本網球女將大直美自曝受憂鬱與焦慮所苦後退出法國公開賽（French Open），世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天盛讚大的決定「勇敢無畏」。

喬科維奇挺進法國公開賽第2輪後表示：「我支持她，我覺得她那樣做非常勇敢。我真的很心疼她經歷了這麼痛苦的日子，精神上飽受折磨。」

「我不得不說，這對她而言真的是非常勇敢的決定」，「如果她需要時間思考，充電一下，那她就得這樣做，我覺得完全沒問題，希望她回來之後會更堅強」。

女子網壇世界排名第2的大直美因拒絕出席賽後記者會、遭法網主辦單位罰款1萬5000美元後，昨天宣布退賽。大表示，賽後記者會就像在「落井下石」，傷害她的心理健康。

大直美自曝2018年美國公開賽封後後就患上憂鬱症與焦慮症。

喬科維奇今天以6比2、6比4、6比2輕取衫格林（Tennys Sandgren），展開爭取生涯第19個大滿貫賽冠軍之路。13度法網冠軍、西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）則以6比3、6比2、7比6（7比3）揮落澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）。

© 2021 AFP