大直美重返法網 首輪即落敗出局

（法新社巴黎23日電） 日本女網名將大直美今天在法國公開賽（French Open）首輪即落敗淘汰出局，她並表示，可能不參加6月底登場的溫布頓錦標賽，原因是網球協會決定不給這項大滿貫賽排名積分。

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法新社報導，前世界球後大直美（Naomi Osaka）飽受失誤困擾，共出現多達8次雙發失誤，以及29次非受迫性失誤，以5比7、4比6直落二敗給美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，溫布頓網球錦標賽今年禁止俄國與白俄羅斯選手參賽，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）已宣布，不會給予溫網排名積分。 曾拿下四座大滿貫後冠的大直美表示，她是會因為排名上升之類因素受到激勵的球員，因此不是「百分百」確定會參加草地網球賽季。

阿尼西莫娃為本屆法網第27種子，今年1月她也在澳洲網球公開賽（Australian Open）終結大直美的女單後冠衛冕夢。

她表示：「在（法網）首輪遇到大直美是場硬仗，所以我知道這一戰不會輕鬆。我知道自己必須打出最佳狀態，但情況並不容易。」

大直美在2021年因未履行受訪義務退出法網，她後來透露自己罹患憂鬱症。

當時大直美因抵製法網記者會而遭到罰款，並被威脅未來將不得參與大滿貫賽，她將這比作「在人們情緒低落時踐踏他們」。

大直美從未闖過法網第三輪，她之前才因左腳踝傷勢，被迫退出義大利公開賽（Italian Open）。

© 2022 AFP