「大自然自有玄機」 以色列專家喚醒沉睡2000年椰棗種子

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社以色列凱圖拉農墾區4日電） 當72歲的天然藥物專家夏隆（Sarah Sallon）第一次說要種植幾顆已有2000年歷史的椰棗種子時，得到的回應都不太熱烈。

這些種子來自古羅馬時代就矗立於死海海濱的馬薩達堡壘（Masada fortress）。擁有英國籍和以色列籍的夏隆告訴法新社，植物考古學者說她「徹底瘋了，（種子）長不出來的」。

但夏隆斷定死海獨特的極旱環境有可能讓這些種子發芽，而她賭對了。

夏隆說，她與永續農業專家索羅維（Elaine Solowey）復活這些古老種子，不只是一項新奇計畫而已，而是要為對抗氣候變遷及大規模物種滅絕的地球提供「希望的明燈」。

她說，「或許我們周遭這些奇妙的物種永遠不會消失」，因為「大自然袖裡自有玄機」。

夏隆說：「大自然可以讓種子休眠數千年，我們以為滅絕了，但只要一雙像索羅維那樣的黃金之手就能讓它重生。」

夏隆展開椰棗復蘇計畫之前，曾讀到有500年歷史的蓮花種子發芽的前例。

2004年，夏隆向以色列巴伊蘭大學（Bar Ilan University）索要少量校內保存的椰棗種子，這些種子是於1960年在馬薩達堡壘的殘跡中發現。馬薩達堡壘建於希律時代的山巔，是當時猶太人的駐紮地，曾在西元1世紀遭羅馬軍隊圍攻，因而聞名。

巴伊蘭大學的植物考古學者說她「瘋了」，夏隆不以為意，還出示其他地方曾有古老種子發芽的紀錄。

經過多番爭論，夏隆拿到5顆種子，然後聯繫了索羅維；索羅維平時都在以色列與約旦邊境上的凱圖拉農墾區（Kibbutz Ketura）。

索羅維回憶夏隆當時寄種子來，還叮囑要「試着讓它們長出芽」。索羅維一度推辭說自己無法讓2000年的種子發芽，夏隆卻堅持要試。 索羅維花了好幾個月苦思，最後決定採用酵素基肥料，不用任何人工化學物。她在溫室里嘗試讓3顆種子發芽，但過了幾周都沒有動靜。

2005年3月某一天，其中一個椰棗培育盆里的土壤裂開了縫，顯示植物開始紮根。

索羅維種下的3顆種子里，只有一顆欣欣向榮，被昵稱為「瑪土撒拉」（Methuselah），也就是聖經里的長壽人物。但「瑪土撒拉」是雄性，無法結果。 夏隆在證明種子能發芽後，又去索取更多種子，希望能養出一株雌性來。

經過漫長等待，終於在去年，一棵名為「漢娜」（Hannah）的椰棗結了約100顆果實。

今年8月更是豐收，共採得800顆淺褐色的椰棗，有點干，但帶有細微的蜂蜜香氣。研究團隊承諾，樣本很快會上市銷售；「漢娜」的關聯株「朱迪斯」（Judith）本月種下後，可望產出更多椰棗。

夏隆解釋，要維持穩定收成，需要一絲不苟的勞動，且要像照料孩子一樣對待植物。

栽植的過程瞬息萬變。她說，成功的時候「會得到很鮮美的椰棗」，但連續性一中斷，「就全都完了」。

© 2021 AFP