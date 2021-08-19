大谷翔平奪第8勝 40發全壘打締造隊史左打新紀錄

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（法新社底特律18日電） MLB天使今天3比1擊敗老虎，先發8局送出8次三振丟1分的日籍二刀流好手大谷翔平拿下本季第8勝，他在8上揮出本季第40轟，締造隊史左打的新紀錄。

大谷翔平只用90球就投完8局，這是他在MLB投球局數最多的一場比賽，送出8次三振，沒有保送，僅被擊出1支全壘打在內的6支安打，丟掉1分自責分，本季至今戰績8勝1敗，防禦率2.79。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客底特律老虎，天使推出大谷翔平擔任先發投手並打第1棒。

比賽1局上半，天使的厄普頓（Justin Upton）揮出一支兩分全壘打，天使2比0領先。

地主老虎在大谷翔平的壓制下，遲遲沒有分數進帳，直到5下才靠卡斯楚（Willi Castro）的陽春全壘打突破，但天使仍2比1領先。

前7局打完天使僅領先1分，大谷翔平8局上把對手一記88.7英里的滑球轟出右外野全壘打牆，這支全壘打是他本季第40轟，成績刷新傑克森（Reggie Jackson）在1982年締造的紀錄，讓他成為隊史單季揮出最多全壘打的左打者。

大谷翔平全壘打讓天使將領先擴大到3比1，老虎8、9兩局反撲無力，天使最終以2分之差帶走勝利。

除繳出好投，大谷翔平今天4打數1安打，目前打擊率2成69。

大聯盟官網指出，大谷翔平7月打破原本松井秀喜保有的日籍球員MLB單季最多31轟，若保持這個速度，他有望打破葛勞斯（Troy Glaus）2000年所締單季47轟的天使隊史紀錄。

© 2021 AFP