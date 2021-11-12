大谷翔平奪銀棒獎 年度MVP大熱門

（法新社洛杉磯11日電） MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天以指定打擊身份奪下美聯銀棒獎，獲獎連連的他，是年度最有價值球員（MVP）的大熱門。

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美國職棒大聯盟MLB自1980年起設立銀棒獎，表彰美國聯盟、國家聯盟各個位置上進攻能力最強的球員，投、打實力兼具的大谷翔平此次獲獎，也是天使隊史第26座銀棒獎。

大谷翔平是天使隊史上以指定打擊身分獲得銀棒獎的第一人，也是2001年葛勞斯（Troy Glaus）以三壘手身分得獎後，天使首位以非外野手身分獲獎的球員。

今年擔任打者時，大谷翔平多項成績在美聯排在前10名。其中，8支三壘安打高居第1、20支長打排名第2、長打率5成92排在第2、攻擊指數0.965位居第2、46支全壘打排名第3、獲得96次保送是第3多、318個壘打數並列第4、26次盜壘排在第5、上壘率3成72排名第5、跑回103分位居第8。

大谷翔平是大聯盟史上第1位能在單季繳出45支以上全壘打、25次以上盜壘成功、5支以上三壘安打的球員。他今年揮出46轟，是天使隊史單季次高紀錄，創下日本球員在MLB揮出最多全壘打的紀錄。

大谷翔平今天獲獎，讓天使連10季都有選手拿下銀棒獎，是隊史最長的紀錄。天使26座銀棒獎中，有19座是外野手獲得、3座是三壘手拿下，捕手、二壘手、游擊手、指定打擊各獲1座。

大谷翔平將在2022球季時，於比賽中獲頒銀棒獎。

© 2021 AFP