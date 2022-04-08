大谷翔平寫歷史新頁 天使開幕戰仍不敵太空人

（法新社杉磯7日電） MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天在開幕戰擔任先發投手及先發第1棒，寫下歷史新頁，此役他投4.2局飆出9次三振丟掉1分，但球隊仍以1比3不敵太空人。

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美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天先發4.2局，雖飆9次三振但丟1分，打擊上也沒有建樹，最終球隊1比3敗給來訪的太空人，讓他在本季首度登板就吞下敗投。

美國職棒大聯盟MLB新賽季今天展開，洛杉磯天使本季的開幕戰是在主場迎戰休士頓太空人。天使此役派出大谷翔平擔任先發投手，並打先發第1棒，使他成為實施兩聯盟制度以來，同時擔任開幕戰先發投手及先發第1棒的史上第1人。

這場比賽的3局上半，大谷翔平接連三振馬多納多（Martin Maldonado）、阿圖維（Jose Altuve），連抓兩個出局數，但被布蘭特利（Michael Brantley）敲出右外野方向二壘安打，接着再被布萊格曼（Alex Bregman）揮出左外野方向安打，丟掉這場比賽的第1分，也是他此役唯一的失分。

大谷翔平在5局上半兩出局、二壘有人的情況下退場，但之後仍擔任天使指定打擊的工作。

大谷翔平今天用了80球投4.2局，有9次三振、1個保送，被打4支安打，丟掉1分自責分；打擊上則是4打數沒有出現安打，並被三振1次。

前7局僅以1比0領先的太空人，8上靠布萊格曼、阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）連續兩支全壘打各添1分。8下馬許（Brandon Marsh）獲觸身球保送，並靠佛萊徹（David Fletcher）的三壘安打回到本壘，攻下天使此役的第1分，但最終天使仍以2分之差吞敗。

太空人先發投手巴爾德斯（Framber Valdez）今天投6.2局，送出6次三振、1個保送，僅被打出2支安打無失分，最終拿下勝投；大谷翔平則在天使打擊遭到封鎖的情況下，在本季首度先發就悲情地吞下敗投。

原本就能投能打的大谷翔平，到大聯盟後受到傷勢影響，上個球季才真正展現他「二刀流」的實力。

上季曾居全壘打王的他最終繳出46轟、100分打點、打擊率2成57的成績，一如預期奪下美國聯盟年度最有價值球員（MVP）大獎。此外，大谷翔平上季以投手身分出賽23場都是先發，戰績9勝2敗、防禦率3.18，在130.1局投球中，賞給對手156次三振。

© 2022 AFP