大谷翔平挨轟掉1分 6局5K奪第3勝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯17日電） 天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天挨轟丟掉1分，率天使7比5擊敗老虎，他投6局送出5次三振，拿下個人本季第3勝。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天起在主場展開與底特律老虎的4連戰，此役天使派出「二刀流」的大谷翔平擔任先發投手，並讓他打先發第2棒。

這場比賽天使在2局下半靠3支安打和對手的失誤先馳得點，取得2比0的領先。

此役前5局都未失分的大谷翔平，6局上半一記82英里的滑球，被老虎今天擔任指定打擊的史構普（Jonathan Schoop）逮中，擊成左外野方向陽春全壘打，這是大谷翔平此役丟掉的唯一1分。

7局下半，伊格禮夏斯（Jose Iglesias）的安打讓天使再添1分，沃德（Taylor Ward）再揮出中外野方向的滿貫炮，天使在這個半局一口氣拿下5分，以7比1將領先拉開。

老虎8上靠3支安打追回3分，9上又再添1分，但天使最終仍以7比5收下勝利。

大谷翔平今天先發投6局，送出5次三振，有1個保送，被擊出5支安打，只因為挨了那記陽春彈失掉1分自責分，在球隊贏球後拿下勝投。

本季至今，大谷翔平擔任投手的戰績為3勝1敗，防禦率為2.70。

今天他1打數0安打，但獲得2次保送，本季至今的打擊率為2成70。

© 2021 AFP