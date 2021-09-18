大谷翔平19日重返投手丘 有機會挑戰珍貴紀錄

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（法新社洛杉磯17日電） 因手臂酸痛跳過1次先發的MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，預計在19日對上運動家的比賽登板，這讓他仍有機會挑戰在單一球季勝投、全壘打都達兩位數的珍貴紀錄。

有機會締造單一球季勝投、全壘打都達兩位數，這個百年難得一見的紀錄。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使的大谷翔平，要挑戰成為1918年的傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）後，在單季同時有雙位數勝投、全壘打成績的第一人，他原訂今天先發對上奧克蘭運動家，但因手臂酸痛跳過，總教練麥登（Joe Maddon）先前受訪時甚至表示，考慮讓大谷翔平提前「關機」。

但大谷翔平今天練投了30球後，天使球團便知道，他的球季還沒有結束。

投打兼修的大谷翔平，本季投了115.1局，且幾乎每天都擔任天使的指定打擊。

大谷翔平下半季在打擊上有些掙紮，在今天比賽前的44場出賽中，只擊出7支全壘打，這段時間的打擊率只有剛好2成。

2018年，大谷翔平在他的大聯盟菜鳥年先發10場比賽後，就接受了俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術。

他2019年都未登板投球，專心擔任打者的情況下，仍因膝蓋手術，讓球季提前報銷。

他在2020年重新站上大聯盟投手丘，但因右前臂傷勢而「關機」。

本季，大谷翔平是天使先發投手輪值中表現最好的一人，在21場先發中，賞給對手136次三振，戰績9勝2負，防禦率3.36。

他在8月18日轟出個人本季第40號全壘打，成為爭奪美國聯盟年度最有價值球員（MVP）的有力人選。

現年27歲的大谷翔平曾是日本職棒北海道日本火腿鬥士當家球星，如今是天使隊史首名有單季40轟的左打者。先前的紀錄是傳奇名將傑克森（Reggie Jackson）1982年締造的39轟。

© 2021 AFP