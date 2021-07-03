大谷30轟笑傲MLB 跑回致勝分率天使逆轉勝

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（法新社洛杉磯2日電） 美國職棒大聯盟MLB 天使今天迎戰金鶯，日籍投打「二刀流」大谷翔平轟出雙響炮，本季全壘打累計達到30支，再度登上全壘打王寶座，並在9局下跑回致勝分率領天使以8比7逆轉勝。

大谷翔平6月敲出13轟，在轉戰美國職棒大聯盟的第4年首獲美國聯盟單月最有價值球員（MVP），甫獲殊榮的他今天擔任先髮指定打擊，排在第2棒。

大谷先在3局下第2打席敲出右外野陽春全壘打，又在4局下第3打席轟出反方向全壘打，是一枚逆轉2分炮，全場天使球迷歡聲雷動，一掃前一場對洋基投球慘丟7分的不佳表現。

9局下，大谷獲得保送並且盜上二壘，靠着隊友的安打，跑回致勝的一分，終場天使以8比7勝出。

大谷再次演出單場雙響炮，大聯盟官網以「他就是最棒」為標題，彰顯他今天的傑出表現。

大谷本季全壘打累計達到30支，再度稱霸大聯盟，並且一舉超越傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）在1919年二刀流球季中創下的單季至少主投10場、29支全壘打紀錄。

大谷距離大前輩松井秀喜2004年締造的大聯盟亞洲球員單季31轟全壘打紀錄，也只有1轟的差距，大谷很有機會轟破。（譯者：嚴思祺/核稿：徐崇哲）

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