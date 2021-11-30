大都會捧3年36億大約 薛哲成史上最高薪球員

（法新社紐約29日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約大都會同意和薛哲簽下一紙3年1.3億美元（約新台幣36.49億元）合約，這讓這位未來幾乎篤定會進入名人堂的強投，成為史上最高薪的選手。

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37歲的薛哲（Max Scherzer）曾3度獲得象徵投手最高榮譽的「賽揚獎」（Cy Young）肯定，2021年被華盛頓國民交易到洛杉磯道奇，若與大都會合約內容屬實，他的平均年薪將高達4330萬美元（約新台幣12.15億元），成為棒球史上年薪最高的球員。

在此之前，年薪最高的大聯盟選手是紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole），他的年薪是3600萬美元（約新台幣10.10億元），排名緊追在後的是洛杉磯天使強打楚勞特（Mike Trout），他的年薪是3550萬美元（約新台幣9.96億元）。

多家媒體報導指出，薛哲與大都會簽下的合約，包含2023年後的逃脫條款及不得交易條款。

薛哲被交易到道奇後，表現極具宰制力，道奇據傳有意簽回薛哲，但被大都會攔胡。

這意味在大聯盟已15年的薛哲，將換穿他生涯第5套球衣。

薛哲是國民2019年奪下世界大賽冠軍時，關鍵的先發輪值成員，今年球季中被交易到道奇後，出賽11場賞給對手89次三振，拿下7勝0敗，防禦率1.98的戰績。

他在今年季後賽道奇對決舊金山巨人的比賽中，扮演至關重要的角色，在系列賽第5戰上場後援，替道奇守住勝利並晉級國聯冠軍賽。

然而薛哲卻在這個球季帶着失望離開球場，他說自己手臂過於操勞，完全沒辦法再投，導致無法在道奇對上亞特蘭大勇士的國聯冠軍賽第6戰登板先發。

© 2021 AFP