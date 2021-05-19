大量防疫口罩釀塑膠污染問題 回收挑戰重重

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（法新社巴黎19日電） 全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒一年多，防疫所需口罩用量也大增，引發另個大流行問題惡化：塑膠污染。因此美國、法國和澳洲都有人想辦法加以回收，但挑戰仍艱鉅。

根據美國化學學會（American Chemical Society）調查，目前全球每月使用約1290億片拋棄式口罩。這種口罩由聚丙烯材料、鬆緊帶和金屬製成，用後通常丟入垃圾桶交由掩埋或焚化，但也可能亂丟污染街道、河川和海洋，進而傷害野生動物。

研究人員和企業正在尋找方法來好好利用使用過的口罩。例如澳洲研究人員正想辦法把口罩製成鋪路材料，美國則有人將回收的口罩做成長凳，法國也有企業將口罩再生製成汽車踏墊。但這類開創事業距離能夠獲利仍然遙遠。

總部在英國卡地夫（Cardiff）的熱壓縮集團（Thermal Compaction Group）便推出一款壓縮機，能將用過的防護衣和外科口罩融化壓縮製成藍色厚板，可當作庭院桌椅的材料，目前有幾家英國醫院已採購。

法國資源回收公司Tri-o et Greenwishes以每月250歐元（約新台幣8500元）起跳費用收集業者投入特殊垃圾桶的使用過口罩，目前約有30家這類客戶，包括巴黎各大醫院、法國電視一台（TF1）和建材業巨擘聖戈班（Saint-Gobain）。總裁德夏納雷伊（Matthieu de Chanaleilles）說，客戶對口罩回收服務「需求非常大」。

在Tri-o et Greenwishes的回收廠，工作人員身穿防護裝並站在透明壓克力板後方，將不小心丟進口罩回收桶的面紙、手套和免洗杯分類挑出，之後再噴灑消毒劑。分類區還用紫外線燈消毒，用過的口罩則經過一周隔離再進行處理。

隔離完的口罩交由法國北部2家企業負責切碎、消毒和抽取聚丙烯，取得的聚丙烯隨後製成小圓粒，可用來做成汽車踏墊或車內其他塑膠零件。

Tri-o et Greenwishes至今已回收一公噸口罩，盼到今年底能達到20公噸；但這與口罩用量相比簡直滄海一粟。根據法國國會今年1月提出的報告，在缺乏分類回收選項下，法國去年丟進垃圾桶的口罩共達約4萬公噸。

位在美國新澤西州翠登（Trenton）的TerraCycle則販售一款名為「零浪費箱」（zero waste box）的拋棄式口罩回收箱，每件要價88美元（約新台幣2500元）。收集到的口罩會送到合作的工廠回收製成塑膠顆粒，再賣給其他廠商做成長凳、地板材料和貨運棧板。

TerraCycle的執行長史札奇（Tom Szaky）告訴法新社，回收個人防護裝備比回收鋁還貴。「像臟尿布或個人防護裝備這種東西，為何不回收？因為要收集和處理花費遠更多，結果更糟。因為沒錢賺，所以沒人自找麻煩去回收。」

但TerraCycle的業務邏輯是：「如果有人願意支付這些實際成本，我們就可以提供這樣的（回收）服務。」

© 2021 AFP