大雨來得正是時候 澳世界遺產島嶼野火終獲控制

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布里斯本14日電） 澳洲弗雷澤島野火延燒2個月後，消防員今天終於控制住火勢。這場野火疑因非法營火引發，至今已燒毀島上逾半林地。

位於澳洲東岸外海的昆士蘭州弗雷澤島是世界最大沙島，列名聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產名錄，在周末一場風暴挾帶豪雨來襲之前，島上大面積森林遭到燒毀。

昆士蘭州消防與緊急服務局（Queensland Fire and Emergency Services）昨天推文說：「在讓人開心的降雨幫忙，以及人員們大力回應之下，火勢已獲控制。」

現在各界注意焦點，將轉向帶來適時大雨的大型天氣系統。除了豪雨，這場風暴也挾帶強風，或許還會對東岸約500公里地區帶來洪水。

昆士蘭州緊急服務局長萊恩（Mark Ryan）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這場天氣事件的許多影響，都和一級氣旋類似。」

強風豪雨重創旅遊勝地黃金海岸（Gold Coast），布里斯本最受歡迎的海灘拜倫灣（Byron Bay）也可能遭到嚴重破壞。一周前熱浪才席捲黃金海岸大部分地區，一些地方氣溫甚至飆至攝氏35度。

科學家表示，氣候變遷正讓澳洲出現更多極端氣候，包括乾旱、野火以及氣旋，隨着全球升溫，類似情況只會更加惡化。

澳洲是世上最大的化石燃料出口國之一，儘管近來民調顯示，澳洲人越來越關心氣候變遷議題，保守派政府仍不太願意降低二氧化碳排放量。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP