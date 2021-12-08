大馬前首相1MDB弊案 上訴法院維持有罪判決

（法新社馬來西亞布特拉加亞8日電） 馬來西亞上訴法院今天駁回前首相納吉所涉「一馬基金」弊案所提出的上訴，維持12年監禁的判決。這起涉及數十億美元的弊案導致2018年納吉政府垮台。

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但在上訴期間獲得保釋的納吉，預期將向馬來西亞聯邦法院提起上訴，屆時將是本案的終審判決。

68歲的納吉（Najib Razak）和他的親信遭控從主權財富基金「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）投資工具中竊取數十億美元，豪擲在高檔房地產與昂貴藝術品等。

納吉因一馬發展公司官司纏身，去年法院做出第一個相關判決，所有罪名皆成立。

第一個相關審判是針對一馬發展公司旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.7億元）到納吉個人戶頭一事。

納吉向上訴法院挑戰高等法院去年的判決，但法官今天維持7項罪名的原判。

去年7月，高等法院判決納吉濫權、洗錢、背信等罪名全部成立，除了判處12年監禁外，還處以約5000萬美元罰款。

法官今天在行政首都布特拉加亞（Putrajaya）的法庭表示，這位前首相「對於轉入他帳戶的4200萬令吉完全知情，並不誠實地挪用」。

法官還駁回納吉的辯護，即他認為這筆錢是沙烏地王室所捐贈，法官稱「沒有證據」支持這項說法。

在法律團隊一名成員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，納吉和律師團隊並未出庭接受判決，而是在線上追蹤審判程序。

© 2021 AFP