大馬毒販新加坡遭判極刑 行刑前夕獲緩刑

（法新社新加坡28日電） 倡議人士表示，一名因販毒在新加坡獲判極刑的馬來西亞籍男子，今天獲得緩刑。新加坡昨天才將一名走私毒品的智能不足男子處以絞刑，引發各界嘩然。

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大馬毒販達奇那穆迪（Datchinamurthy Kataiah）在新加坡遭關押數年後，原定明天執行絞刑。根據新加坡法律，販賣、製造或運送特定數量的非法藥物將遭處唯一死刑，除非符合特定條件，才能改判終身監禁。

倡議人士指出，36歲的達奇那穆迪獲准延後執行死刑，是因為他另有一個案件仍在法庭審理，預計下月舉行聽審。

達奇那穆迪2011年因涉嫌走私45公克海洛因至新加坡而被捕。

新加坡昨天不顧國內外反對聲浪，對34歲大馬男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）執行絞刑。他2009年因走私44公克海洛因進入星國被捕，隔年遭判死刑，律師以納加德蘭有智能障礙為由，多次提出上訴。

律師與維權人士表示，納加德蘭智商只有69，被認定為智能障礙，法院卻認為他犯罪當時知道自己在做什麼，裁決無證據可採信他心智狀態下滑。

這起絞刑判決引發廣泛批評，聯合國、歐盟與英國富豪布蘭森（Richard Branson）都強烈譴責。

新加坡在中斷2年多後，於上月重新開始執行死刑。倡議人士擔心，這將是一連串行刑的序幕。

© 2022 AFP