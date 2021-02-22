天候不佳班機受阻 伊波拉疫苗未如期運抵幾內亞

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（法新社幾內亞首都康納克立21日電） 衛生官員今天表示，飛往幾內亞首都的班機因濃厚霧霾而停飛，抗伊波拉病毒疫苗無法如期在今天運抵康納克立。

世界衛生組織（WHO）先前宣布，有超過1萬1000劑的默克藥廠（Merck）抗伊波拉病毒（Ebola）疫苗將在今天送抵康納克立。

從撒哈拉沙漠（Sahara Desert）吹來的哈馬丹風（Harmattan）帶來沙塵，康納克立過去3天都籠罩在霧霾之中；一名幾內亞官員告訴法新社說，所有進出康納克立的班機都取消，「直到進一步通知」。

伊波拉病毒曾於2013至2016年間荼毒西非多國，奪走1萬1300多條人命，主要在幾內亞、賴比瑞亞比和獅子山共和國，疫情如今又捲土重來。

世衛在聲明中說，除了世衛提供的疫苗之外，另有8500劑將從美國運送到幾內亞，合計約有2萬劑。

世衛非洲地區主管莫耶提（Matshidiso Rebecca Moeti）18日推文表示，預期這月底前會有超過100位國內與國際專家來支持。有30位疫苗接種專家已在當地動員，準備等疫苗一到，就儘快展開施打作業。

美國上周表示，美國將與世衛及有關各方合作，一同對抗伊波拉疫情。

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在聲明中表示：「這世界禁不起無視疫情的後果，我們必須竭盡所能，祭出快速且有效的應對措施。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP