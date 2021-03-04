天災肆虐威脅棲地 澳洲設全球首座鴨嘴獸收容所

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（法新社雪梨4日電） 澳洲塔隆加動物園宣布，將設立全球首座鴨嘴獸收容所，來拯救這種澳洲獨有的動物。鴨嘴獸正面臨氣候變遷引發的生存危機，它們的棲地日益受到叢林大火和乾旱的威脅。

塔隆加動物園（Taronga Zoo）表示，這座收容所將位於雪梨西北方距離5小時車程的杜波（Dubbo），在災難發生時可提供居住河裡的鴨嘴獸緊急照護，最多可收容65隻。

預計明年完工的收容所還將作為研究中心，專門研究這種卵生動物的繁殖生物學。眾所周知，鴨嘴獸在豢養狀態下難以繁殖。

塔隆加動物園野生動物保育主管馬爾（Phoebe Meagher）告訴法新社，這項計畫源於澳洲乾旱期越來越長，以及2019至2020年間澳洲發生叢林大火肆虐的「黑色夏天」，造成鴨嘴獸的棲地遭到嚴重破壞。

馬爾表示：「我們當時被電話和電子郵件淹沒，要求我們前往幫忙救援鴨嘴獸。新南威爾斯州（New South Wales）乾旱和叢林大火肆虐，這些鴨嘴獸根本無處可去。」

科學家估計，那年夏天的野火造成澳洲30億隻動物死亡。但在此之前，鴨嘴獸的生存已受到威脅。

根據2018年11月發布的一份研究報告，自從200年前歐洲人來到澳洲定居後，當地鴨嘴獸數量已銳減3成至20萬隻左右；到了去年1月所做的調查，澳洲鴨嘴獸數量減幅已擴大到50%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP