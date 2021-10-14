太平洋島國帛琉 疫苗覆蓋率逼近百分百

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社科羅14日電） 太平洋島國帛琉（Palau）成為全球疫苗覆蓋率最高的國家之一。根據今天最新數據，帛琉可接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人口當中，已有超過99%完成接種。

根據帛琉衛生及公共服務部，帛琉人口約1萬8000人，當中已有近1萬5000人完成接種。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）表示，這代表帛琉可接種疫苗的人口中，已有超過99%完成接種。

IFRC發布聲明，讚揚帛琉的疫苗接種速度「相當出色」，但也警告南太平洋其他地區的疫苗覆蓋率進度落後。

IFRC表示，帛琉的疫苗覆蓋率「在全球COVID-19疫苗接種速度中居於領先地位」。

歐洲的直布羅陀（Gibraltar）達到119%疫苗覆蓋率，但這個數據被從西班牙來到這裡接種疫苗的民眾灌水。

儘管帛琉經濟多仰賴觀光業支持，帛琉仍在疫情初期早早宣布封閉邊境，因此免於疫情擴大。

不過，帛琉的零確診紀錄，在今年8月被兩名從關島入境，後來檢測出陽性的旅客打破。

帛琉境內之後也回報多起確診病例，但並未出現大規模社區感染。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP