太平洋島國籲全球認真面對全球暖化

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（法新社威靈頓11日電） 聯合國促成的全球暖化會談即將開幕，受氣候變遷影響最顯着的太平洋島國今天呼籲各國，「認真面對」挽救地球的問題。

地勢低窪的太平洋島國是受氣候變遷影響最嚴重的國家之一，面臨海平面不斷上升與氣旋日益強烈的威脅。

斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）參加「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF ）線上高峰會表示，自從巴黎氣候協定5年前簽署以來，如今進展已停頓。

他說：「為了我們的民眾及全體人類，我們太平洋島國必須提高聲量，要求各個排放大國加強他們的氣候行動與承諾，否則我們將失去我們的家園、我們的生活方式以及我們的福祉與生計，這個問題早該認真對待了。」

「大家都簽署了巴黎氣候協定（Paris Agreement），現在讓我們堅持執行吧。」

太平洋島國論壇18國在明天全球暖化會談開幕前，先在今天召開這項線上高峰會，以表明這個地區的憂慮。聯合國、英國與法國明天將共同主持暖化會談，記念巴黎氣候協定簽署5周年。

根據這項畫時代的協定，簽署國必須使地球暖化幅度較前工業化時期的氣溫至多高出攝氏2度，並鼓勵簽署國將升溫幅度限制在攝氏1.5度。

上周宣布「氣候緊急狀態」（climate emergency）的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）說，太平洋國家正在應對氣候暖化問題，但也需要其他國家一同採取行動。

她說：「我呼籲大家保持緊迫感，因為我們這個地區終將需要大家這樣。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP