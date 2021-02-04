太平洋島國論壇新秘書長誕生 卻引發分裂危機

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（法新社斐濟首都蘇瓦4日電） 太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）歷經馬拉松式談判後，今天選出庫克群島（Cook Islands）前總理普納擔任新秘書長。但這次秘書長之爭恐導致這個組織的分裂。

由18國組成的太平洋島國論壇，昨天展開遴選視訊會議，終於在今天凌晨由普納（Henry Puna）擊敗馬紹爾群島駐聯合國大使札基歐斯（Gerald Zackios）當選秘書長。

5個位於密克羅尼西亞島群（Micronesia）的論壇成員國去年底發表聲明說，應輪到由他們推派的人選擔任秘書長，還揚言若未如能如願，將不惜退出論壇，因為「看不到留在論壇的好處」。

這5國是帛琉、馬紹爾群島（Marshall Islands）、吉里巴斯（Kiribati）、諾魯（Nauru）及密克羅尼西亞聯邦（Federated State of Micronesia），他們主張應根據行有數十年的非正式協商，由他們來選出秘書長。而他們屬意的人選是札基歐斯。

截至目前他們尚未對普納當選秘書長做出回應。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）

© 2021 AFP