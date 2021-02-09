太平洋島國論壇秘書長人選爭議擴大 又4國欲退出

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（法新社斐濟首都蘇瓦8日電） 太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）秘書長人選爭議擴大，繼帛琉之後，又有4國預告退出，進一步弱化這個太平洋地區最高外交組織。

揚言退出的4國包括馬紹爾群島、吉里巴斯、諾魯及密克羅尼西亞聯邦，都在密克羅尼西亞島群內。這些國家表示，繼帛琉上周因秘書長人選爭議而決定退出論壇之後，他們也要跟進。

法新社取得這4國起草的聯合公報，內容寫道：「密克羅尼西亞島群國家的總統們一致同意，立即依各國國內程序，展開退出太平洋島國論壇的初期步驟，並將迅速採取與帛琉一樣的行動。」

太平洋島國向來團結，近期卻因太平洋島國論壇的秘書長人選議題而分裂，且有惡化趨勢。密克羅尼西亞島群國家的領袖今天為此召開視訊會議討論後，草擬了這份公報。

太平洋島國論壇有18個成員國，除了澳洲及紐西蘭之外，多數是小型島國。美國與中國正在太平洋地區爭奪影響力，而這個組織是美國盟邦在這一區域採取外交行動的關鍵一環。

太平洋島國論壇領導權的議題於本月4日爆發，密克羅尼西亞島群國家推舉的下任秘書長候選人札基歐斯（Gerald Zackios）未獲選，而是由庫克群島（Cook Islands）前總理普納（Henry Puna）勝出。

密克羅尼西亞島群國家表示，根據數十年來的不成文安排，這次應由他們推舉秘書長人選；他們還指責論壇偏袒南太平洋的成員。

太平洋島國論壇高層分裂，可能讓中國趁機在太平洋島國之間擴大影響力，這些國家雖然人口不多，但在戰略上至關重要。

此外，這波糾紛也可能削弱太平洋地區強力對全球提出的氣候變遷警告。

太平洋地區許多小島國面臨因海平面上升而被淹沒的風險，太平洋島國論壇正是把這個議題帶上國際舞台、要求採取有意義行動的先鋒。

© 2021 AFP