太空人單局灌6分 阿圖維3分炮 向洋基說再見

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（法新社休士頓11日電） 美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天8比7擊敗紐約洋基，逆轉的關鍵是阿圖維（Jose Altuve）轟出的再見3分炮。

太空人今天在主場迎戰洋基，打完8局2比7落後5分的太空人，先是連續兩支安打把洋基後援2局的海爾曼（Domingo German）打下場，接着棒打接替他投球的葛林（Chad Green）。

太空人先是靠着麥克考米克（Chas McCormick）的二壘安打追回2分，再利用托羅（Abraham Toro）的二壘安打追加1分，接着阿圖維大棒一揮，擊出左外野方向的再見3分炮，助太空人以1分之差氣走洋基。

這場比賽，洋基在3局上半先馳得點，但太空人下個半局立刻靠馬多納多（Martin Maldonado）的陽春彈扳平。不過洛卡斯特羅（Tim Locastro）4上開轟，讓洋基很快要回領先，並於5上再添1分。

塔克（Kyle Tucker）6下的陽春全壘打，讓太空人將落後縮小到1分差，但洋基7上立刻打回1分，8上桑傑士（Gary Sanchez）揮出3分炮，讓洋基將領先擴大到5 分。

阿圖維揮出再見全壘打後，隊友在為他慶祝時扯下他的球衣。

美聯社報導，洋基的賈吉（Aaron Judge）昨天揮出全壘打，在跑過三壘時，用雙手拉緊球衣。有些人認為，這個動作是在諷刺阿圖維。阿圖維2019年在對洋基的美國聯盟冠軍賽第6戰揮出全壘打，當時他緊抓球衣，不讓衝上來慶祝的隊友扯掉。

隨着太空人偷暗號的醜聞曝光後，開始有人猜測，阿圖維當時不想被隊友扯開球衣，是因為裡面藏了作弊用的蜂鳴器。這樣的指控未曾獲得證實，阿圖維解釋他是因為害羞，才不讓隊友那麼做，且之前他的球衣被扯開，害他被妻子念了一下。

© 2021 AFP