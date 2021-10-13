太空人痛擊白襪晉級 與紅襪爭世界大賽門票

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（法新社芝加哥12日電） 包括阿圖維的3分炮在內，MLB太空人今天揮出14支安打攻下10分，最終以10比1擊敗白襪，並以3勝1負闖進美聯冠軍賽，接下來將與紅襪爭奪世界大賽門票。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟季後賽首輪，休士頓太空人對上芝加哥白襪的系列賽第4戰原訂昨天進行，但因天候不佳未能順利開打，讓比賽延到今天進行。

在這個系列賽1勝2負落後、瀕臨淘汰的地主白襪，今天在2局下半靠席茨（Gavin Sheets）中外野方向的陽春全壘打先馳得點。

但太空人的反撲來得很快，下半局在阿圖維（Jose Altuve）挨了觸身球、布萊格曼（Alex Bregman）與阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）接連獲得保送後，柯利亞（Carlos Correa）左外野方向的二壘安打掃回兩分，除讓太空人2比1超前，也打下白襪先發投手，今年曾投出無安打比賽的羅登（Carlos Rodon）。

羅登此役只投2.2局，送出3次三振、2個保送，被敲出3支安打，丟掉2分都是自責分。

4上太空人攻勢再起，首名打者塔克（Kyle Tucker）安打上壘後，連盜兩個壘包站上三壘得分大門，再靠馬多納多（Martin Maldonado）1出局後的安打奔回本壘得分。接下來阿圖維安打上壘，布萊格曼在兩出局後，擊出中外野方向二壘安打掃回兩分，讓太空人5比1領先。

麥克考米克（Chas McCormick）6上安打上壘後，利用隊友的犧牲觸擊上到二壘，再靠布蘭特利（Michael Brantley）兩出局後的安打，跑回太空人第6分。

太空人先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）此役投4局，有5次三振、3個保送，被敲出5支安打，只因為挨了發陽春彈丟掉1分自責分。

8上太空人靠布蘭特利帶有打點的安打拿下第7分，9上阿圖維在壘上有兩名跑者的情況下，揮出一發3分炮，讓球隊最終9分差距大勝白襪，並以系列賽3勝1負晉級，接下來將在美聯冠軍賽對上波士頓紅襪。

© 2021 AFP