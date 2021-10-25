太空人盼挺過作弊風波 能贏勇士奪世界大賽冠軍

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美國職棒大聯盟MLB今年7戰4勝制的世界大賽，將由休士頓太空人對上亞特蘭大勇士，系列賽將於26日晚間（台灣時間27日上午）開打，前兩戰在太空人主場進行。

MLB去年1月公布調查結果，指太空人2017年和2018年球季透過架設在中外野的攝影機看到對手的暗號，然後藉由敲打垃圾桶告訴打者對手將投什麼球。

太空人因此遭罰500萬美元，2020年和2021年前兩輪選秀權也被沒收，總教練和總經理都被禁賽1年，這兩人之後被太空人老闆克蘭（Jim Crane）開除。

太空人本季例行賽的戰績優於勇士，因此26日、27日的世界大賽前兩戰將在他們的主場進行，29日起連3天的比賽則將移師勇士主場進行。

太空人最近一次打進世界大賽是在2019年，當時他們敗給華盛頓國民。由於有阿圖維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、柯利亞（Carlos Correa）等沙場老將在陣中，讓太空人的經驗值優於勇士。

勇士擊敗衛冕軍洛杉磯道奇闖進世界大賽，自1999年後再度站上這個大舞台，當年的世界大賽，勇士遭紐約洋基以4比0橫掃。

在投手方面較佔優勢的勇士，世界大賽前兩戰可能派出佛里特（Max Fried）和莫頓（Charlie Morton）先發。莫頓2017年曾隨太空人奪冠。

信心滿滿的勇士今年其實是克服了許多困難才闖進世界大賽。他們先折損了在手傷後被控家暴的主力打者歐蘇納（Marcell Ozuna），之後7月又遇上外野重炮新星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）因膝傷讓球季提前報銷的倒楣事。

© 2021 AFP