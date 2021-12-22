太陽兩大將聯手擒湖人 詹姆斯扭傷左腳踝

（法新社洛杉磯21日電） 美國職籃NBA鳳凰城太陽靠布克和艾頓聯手灌43分下，終場108比90擊退洛杉磯湖人，湖人巨星詹姆斯此役左腳踝還受傷。

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布克（Devin Booker）砍進24分9籃板和7助攻，來自巴哈馬的長人艾頓（Deandre Ayton）貢獻19分11籃板，協助球隊拿下4連勝和7戰以來的第6勝。

太陽上季在總冠軍賽敗給密爾瓦基公鹿，本季目前戰績來到全聯盟最佳的25勝5敗，些微領先25勝6敗的金州勇士，是球隊歷來球季前30場比賽次佳戰績。

太陽開賽前9次三分線外出手全數落空，終場全隊41投12，命中率不到3成；不過肌腱受傷缺陣7場後歸隊的布克，今天三分彈11投6中，準度超過5成。

「就是要相信自己的努力。」布克說：「我們場外練習無數個小時，一場比賽有4節，我們必須堅持下去、拚到最後。」

太陽上半場打完僅以54比52領先，第3節打完後將優勢拉大到85比73，接下來一路領先到最後。

4度拿下NBA最有價值球員榮銜的詹姆斯（LeBron James）投19中13，進帳34分，另有7籃板2助攻和2抄截；衛斯布魯克（Russell Westbrook）添22分10籃板；不過湖人仍吞下3連敗。

下星期滿37歲的詹姆斯，今天第3節打一半，切入上籃落地時左腳踩在太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）腳上，旋即倒卧在地，抓着腳踝，接着轉過身跪地以手捶地。

他雖然留在賽場，但沒打完全場。在長人戴維斯（Anthony Davis）已因膝傷缺陣4周情況下，湖人必須特別留意詹姆斯腳踝的情況。

湖人這一敗使得戰績跌至16勝16負，在西區聯盟排在第7。

© 2021 AFP