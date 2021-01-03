太陽名人堂球星 魏斯福過世享壽70歲

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（法新社鳳凰城2日電） 曾以球員、教練身分在NBA打滾，並於2019年獲選進入名人堂的魏斯福（Paul Westphal）今天過世，享壽70歲。

太陽在聲明中表示：「讓魏斯福永遠長存的，將不只是因為籃球，也會因為他的一生及他待人接物之道而被銘記。」

魏斯福1972年美國職籃NBA選秀會上，被塞爾蒂克在首輪第10順位選上，隨隊於1974年拿下總冠軍。

他1975年被交易到太陽後發光發熱，成為明星球員，1976年協助球隊打進總冠軍賽，但最後不敵塞爾蒂克。1993年他再以教練身分率太陽闖進總冠軍賽，可惜敗給喬丹（Michael Jordan）率領的芝加哥公牛，無緣冠軍戒指。

魏斯福5度入選明星賽，並於2019年入主籃球名人堂（Basketball Hall of Fame）。

太陽老闆薩佛（Robert Sarver）說：「不論場內外，人們永遠會記得魏斯福是太陽的傳奇，不論是球員或是教練，他都有出色的生涯。他寫下的傳奇，是籃球史上最經典的指標之一。」

魏斯福球員生涯也曾待過西雅圖超音速、紐約尼克兩支球隊，他的44號球衣於1983-84球季後在太陽退休。

在他的教練生涯，魏斯福曾於太陽擔任過5年的助理教練、超過3季的總教練，後來陸續在超音速、沙加緬度國王擔任總教練超過兩年，中間他還曾執教過佩珀代因大學（Pepperdine University）。

魏斯福2014年擔任布魯克林籃網助理教練，2016年離開球隊後，結束教練生涯。

© 2021 AFP