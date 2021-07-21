太陽擋不住安特托昆博 公鹿50年後再圓總冠軍夢

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（法新社密爾瓦基20日電） 太陽今天擋不住公鹿兩次年度MVP安特托昆博，讓他在禁區肆虐，搶下50分、14籃板、5阻攻，這讓公鹿105比98力克太陽，並在系列賽4比2勝出，相隔50年後再次奪下NBA總冠軍。

美國職籃NBA於1968年擴編時，同時加入聯盟的密爾瓦基公鹿、鳳凰城太陽，這次在總冠軍賽碰頭，在打完系列賽前5戰後，率先以3比2「聽牌」的公鹿，今天在家迎戰太陽。

這場比賽的首節，太陽三分球命中率僅2成5，整體投籃命中率也只有3成04，公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）首節剩下1分13秒時的突破挑籃得手後，首度取得兩位數領先，公鹿也在他單節攻下10分帶領下，以29比16領先太陽13分。

次節太陽打出19比4開局，在艾頓（Deandre Ayton ）兩罰俱中後，以35比33將比分超前，並在保羅（Chris Paul）單節10分帶領下，打出31比13的強力反攻，上半場以47比42反倒領先公鹿5分。

下半場的比賽，公鹿在安特托昆博兩罰俱中後，打出14比8開局，以56比55要回領先，但太陽在克勞德（Jae Crowder ）一次「4分打」後超前，之後兩隊拉鋸，不斷互換領先。在羅培茲（Brook Lopez）連拿6分後，公鹿才把領先稍微拉開到5分差距，但太陽急拉尾盤連下6分，讓雙方3節打完後，以77比77戰成平手。

末節安特托昆博持續發威，單節再砍進13分，並抓下4個籃板，且賞給對手2次阻攻，公鹿在他帶領下突圍，最終7分之多拿下勝利，在總冠軍賽頭2戰都輸球後連勝4場，抱走本季的總冠軍金杯。

公鹿的安特托昆博此役轟下全場最高50分、抓下場最多14個籃板，另外賞給對手5次阻攻，密道頓（Khris Middleton）和替補的波蒂斯（Bobby Portis）分別貢獻17分、16分，哈勒戴（Jrue Holiday）有12分、11助攻的表現、羅培茲也有10分進帳。

保羅今天攻下太陽最高26分，布克（Devin Booker ）也貢獻了19分，克勞德（Jae Crowder ）有15分、13 籃板的雙十成績，艾頓和替補的潘恩（Cameron Payne）分別拿下12分、10分。

過去兩隊都3次打進總冠軍賽，公鹿1971年在「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）聯手帶領下，拿下隊史第1座總冠軍，今天他們再度奪冠，讓太陽只能在未來繼續追尋隊史首冠。

© 2021 AFP