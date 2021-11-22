太陽首節狂轟48分 輕鬆擊敗金塊收12連勝

（法新社鳳凰城21日電） NBA太陽今天首節就轟下48分，一路輕鬆打的情況下，終場以126比97輕取人手短缺的金塊，輕鬆拿下12連勝。

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美國職籃NBA鳳凰城太陽今天在家迎戰人手短缺的丹佛金塊，太陽開賽後就狠狠修理金塊，首節在三分線外8投7中，整體投籃22次出手命中17球，在命中率高達7成73的情況下迅速取得大幅領先，也讓他們有本錢在下半場讓包括資深後衛保羅（Chris Paul）在內的先發球員休息。

太陽此役替補的強森（Cameron Johnson）攻下生涯新高22分，艾頓（Deandre Ayton）為球隊挹注21分，布克（Devin Booker）、克勞德（Jae Crowder ）分別攻下17分、15分，麥吉（JaVale McGee）與潘恩（Cameron Payne）都有10分進帳。

金塊此役6人得分達兩位數，葛林（Jeff Green）攻下全隊最高19分，高登（Aaron Gordon）有16分、10籃板的「雙十」成績。

今天收下12連勝的太陽，從10月27日被巴恩斯（Harrison Barnes）砍進壓哨三分球，3分之差不敵沙加緬度國王後，就再也沒有輸過球，這是太陽2006-2007球季的17連勝以來最長的連勝。

這場比賽，金塊約基奇（Nikola Jokic）因為右手腕扭傷，連兩戰缺陣。

今天輸球後，金塊吞下4連敗，目前戰績9勝8敗。

© 2021 AFP