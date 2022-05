奇異博士2續發威 續當北美票房一哥

(法新社洛杉磯15日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)周末有6100萬美元進帳,蟬聯北美冠軍寶座。