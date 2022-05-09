奇異博士2超會賺 締造北美今年最佳開片成績

（法新社洛杉磯8日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）周末開片爽賺約1.85億美元。

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分析家表示，這代表着本年度最佳周末開片成績，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行年代以來第2佳，也是影史上第11佳。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「以漫威（Marvel）自己的霸主水準，這是另一個亮眼的開片佳績。」

「奇異博士2：失控多重宇宙」的拉擡下，周末票房總額進一步證明了好萊塢已走出疫情暗黑年代，數字是去年同一個周末2200萬美元的近10倍。

「奇異博士2」將動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」（The Bad Guys）擠下蟬聯了2周的票房龍頭寶座，後者6日至8日期間有980萬美元表現。

排名第3的是同樣自上周下滑一個位置的合家歡片「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），票房620萬美元。

哈利波特前傳最新章「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）同樣下滑一個位置，以400萬美元成績排第4。

而多重宇宙似乎是目前最討喜的題材，楊紫瓊演出的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）以330萬美元位居第5。

第6到第10的電影依序為：「北方人」（The Northman），280萬美元；「失落謎城」（The Lost City），250萬美元；「超吉任務」（The Unbearable Weight of Massive Talent），150萬美元；「記憶殺神」（Memory），120萬美元；「斯圖教父」（Father Stu），80萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）

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