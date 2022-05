奇異博士2 連續三周稱霸北美票房

(法新社洛杉磯22日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「奇異博士2:失控多重宇宙」周末以約3160萬美元成績持續稱霸北美票房,「唐頓莊園:全新世代」則堂堂登上亞軍。

「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映3周以來,在美加累計有3.42億美元表現,海外有4.61億美元收入,全球票房總計來到8.03億美元。

「唐頓莊園:全新世代」(Downton Abbey: A New Era)則有穩健的1600萬美元成績。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說,「這是絕佳的開片成績」。他還注意到,「唐頓莊園:全新世代」有近半的買票觀眾年紀都在55歲(含)以上。

20至22日期間排名第3的是動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」(The Bad Guys),進帳610萬美元。

合家歡片「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)自上周末下滑1個位置來到第4,收入390萬美元。

第5的是最新恐怖片「們」(Men),票房330萬美元。這部由「人造意識 」艾力克斯嘉蘭(Alex Garland)執導、傑西伯克利(Jessie Buckley)主演的作品,在影評網站CinemaScore得到罕見的D+成績。

第6至第10名的電影依序為:「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),310萬美元;「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore),190萬美元;「燃火的女孩」(Firestarter),190萬美元;「失落謎城」(The Lost City),150萬美元;「北方人」(The Northman),100萬美元。

