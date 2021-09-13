奈及利亞再傳大型劫獄案 240名囚犯脫逃

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（法新社奈及利亞阿布加13日電） 西非國家奈及利亞監獄發言人今天表示，昨天晚間多名全副武裝的槍手衝進該國中部科吉州（Kogi state）的1座監獄，並一口氣釋放數百名囚犯。

奈及利亞懲教局（Correctional Service）發言人伊諾博爾（Francis Enobore）透過聲明稱：「位於科吉州卡巴（Kabba）的中型安全拘留中心遭到未確定身份的槍手攻擊，240名囚犯被強行釋放。」

事件發生於格林威治標準時間12日晚間10時45分左右，當時多名攻擊者與武裝警衛「發生激烈槍戰」；該所監獄關押294名囚犯，其中包括224名尚未受審的嫌疑犯。

伊諾博爾說，當局正全力調查，以追捕逃離監獄的囚犯。

多年來，奈國中部和西北部地區一直飽受犯罪集團威脅。

上周末，贊法拉州（Zamfara state）一座軍事基地也遭到襲擊。數名槍手闖入基地，殺害12名安全部隊人員。

在奈國，大規模逃獄事件也並不罕見。

今年4月5日，南部伊莫州（Imo）的奧威瑞監獄（Owerri prison）監獄遭幫派分子以爆破裝置攻擊，造成超過1800名囚犯脫逃，成為該國家史上最重大的逃獄案之一。

此外，聖戰組織博科聖地（Boko Haram）2009年在奈國東北部發動叛亂以來，也曾多次劫獄，以釋放遭拘押的同夥。

除了中部與西北部犯罪集團，以及東北部的聖戰組織，疲於奔命的奈國安全部隊還要應付東南部的分離勢力。今年內，東南部地區至少有127名警察和安全人員被殺，數十個警察局遭夷為平地。

© 2021 AFP