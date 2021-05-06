奈及利亞學生綁架案 29人驚魂2個月後獲釋

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奈及利亞卡諾5日電） 奈及利亞官員今天指出，2個月前遭持槍匪徒綁票的北部近30名學院學生，已經順利獲釋。

3月11日，北部卡杜納州的聯邦森林機械化學院（Federal College of Forestry Mechanization）發生學生綁票事件，是奈及利亞去年底以來一連串針對各級學校的大規模綁架事件的最新一起。

最初有39名學生遭擄，事發後幾周維安部隊陸續找到10人，但其餘29人下落不明。

地方安全官員阿魯萬（Samuel Aruwan）在聲明中指出：「卡杜納州警察指揮部（Kaduna State Police Command）已向州政府報告，聯邦森林機械化學院其餘遭綁學生已獲釋放。」

法新社報導，聲明未詳述這些學生是如何獲釋。

路透社則報導，最新獲釋的這批學生是今天晚間抵達卡杜納市警察總部，一個個看上去疲憊、絕望，身上衣服又臟又破。其中一名女學生無法單獨行走，需要人攙扶進入大樓；另一人則被緊急送醫。

警察並未開放記者採訪獲釋學生。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）對學生獲釋表示欣慰，並要求綁匪釋放其他受害者。

奈及利亞中、北部的重度武裝幫派近幾年來升高攻擊頻率，以掠奪村莊、搶奪牛隻和綁票來換取贖金。

而他們近期目標轉向鄉下各級學校，動手綁架學生。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP