奈及利亞尼日河船隻超載沉沒 逾150人失蹤

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（法新社奈及利亞卡諾26日電） 奈及利亞地方官員表示，1艘開往市集的超載船隻今天在西北部的尼日河（Niger River）沉沒，船上逾150人恐兇多吉少。

國家內陸水道局（National Inland Waterways Authority）官員柏瑪（Yusuf Birma）向記者表示，這艘船是在中部尼日州（Niger State）和西北部凱比州（Kebbi State）瓦拉鎮（Wara）之間航行時沉沒。

柏瑪說：「這艘船當時搭載180名乘客，超過船的承載量。」

「僅20人被救起，4人確認喪生，還有156人下落不明，據信都在水裡。」

總統布哈里（Muhammadu Buhari）表示，這起事故「相當慘重」，並給予家屬慰問。不過他並未在聲明中提供死傷人數確切數字。

船難在奈及利亞水道時有所聞，肇因多為超載、天候惡劣和缺乏維護，今天的船難事件是近期意外中死亡人數最多的事故之一。

柏瑪表示，事發當下，乘客正在前往尼日州地方政府博爾古區（Borgu）馬雷雷（Malele）市集途中，不料船隻在啟航1個小時後沉沒。

柏瑪說：「這艘船為木造，老舊且相當脆弱，當我們提醒他們減少載客人數時，這些人（船長們）都不聽勸。」

當地官員稍早表示，肇事原因為超載，因為這艘船原本最多隻能渡運80人。這名官員還說，這艘船當時也裝了許多來自1座金礦的沙包。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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