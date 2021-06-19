奈及利亞模特兒進軍國際伸展台

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社拉哥斯19日電） 近年來，國際時裝周伸展台上模特兒不乏非裔面孔，奈及利亞的時裝周也逐漸受到矚目。當地正在舉行一場尋找未來面孔的國際模特兒選拔賽。

曾經是頂尖模特兒，目前經營模特兒經紀公司的伊麗莎白艾羅霍爾（Elizabeth Elohor）相信，未來的面孔一定是非裔。

伊麗莎白艾羅霍爾2004年回到奈及利亞，成立當地第一家模特兒經紀公司，當時非洲大陸還沒有時裝周，本土設計師很少，高檔時裝也不多。

如今在「未來非洲面孔」選拔賽中，伊麗莎白艾羅霍爾希望可以把選拔未來人才，從奈及利亞擴大到非洲其他地區。

2000年以前女性雜誌封面鮮少非裔面孔，除了少數知名人物像是「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、唐妮亞魯納（Donyale Luna）、貝芙莉約翰遜（Beverly Johnson）。

非洲模特兒世界的轉捩點在2010年，當時南非和奈及利亞舉辦時裝周，獲得「挑剔的」時尚界認可為國際級。

近來的「黑命關天」（Black Lives Matter）運動，以及知名的提倡非裔女性之美活動也有助改變全球的趨勢。

不過，種種原因還是不脫經濟。

伊麗莎白艾羅霍爾表示：「國際設計師品牌像是路易威登（Louis Vuitton）、義大利時尚品牌D&G（Dolce & Gabbana）、Balmain等等，開始了解他們的客戶其實很多來自非洲。」

19歲的托比默默（Tobi Momoh）是非洲崛起的新一代模特兒。

「長大後我以為自己也會像其他女孩一樣，畢業後，找不到工作。但伊麗莎白在街上發現我，她尋求我母親的允許，簽下了我到她的經紀公司。」

托比默默當年拿下「非洲精英模特兒選拔賽」（Elite Model Look Africa）時，才15歲，從此進入伸展台世界，在米蘭和巴黎走秀，也擔任好幾個國際經紀公司的模特兒。

伊麗莎白也深知這點：「我們的美女將攻佔伸展台。」

© 2021 AFP