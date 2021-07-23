奈及利亞男籃熱身賽爆冷宰美國 盼東奧奪得獎牌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奈及利亞首都阿布加23日電） 奈及利亞因男足曾於奧運摘金的歷史性成就，足球風氣向來鼎盛，不過這個非洲國家如今則是殷切期盼，在熱身賽爆冷力擒美國的男籃能在東京奧運贏得殊榮。

1996年在美國亞特蘭大舉辦的夏季奧運，位於西非人口2億1000萬的奈及利亞締造歷史，當時奈國男足隊力挫全球數一數二的勁旅阿根廷隊而鍍金，創下非洲國家首度贏得奧運足球金牌的紀錄。

25年後，奈及利亞男足與女足於資格賽就被淘汰而無緣東奧，其他項目包括男籃等被寄予奪牌的厚望，因奈國男籃在東奧前的多場熱身賽中爆冷擊敗強敵，若干比賽結果跌破眾人眼鏡，因此背負着全國上下的殷切期盼。

2012年倫敦奧運，奈及利亞男籃曾以73比156慘敗給眾星雲集的美國；不過，如今世界排名第22的奈及利亞，日前在東奧熱身賽卻以90比87爆冷擊敗杜蘭特（Kevin Durant）等NBA球星在陣的美國隊。

在另一場熱身賽，奈及利亞更以94比71大勝世界排名第4的阿根廷隊。

執掌奈國男籃兵符的布朗（Mike Brown）也是頗有來頭，他曾是洛杉磯湖人與克里夫蘭騎士的總教練。布朗說：「我們還沒贏球，但我覺得，我可以鼓舞整個非洲大陸，我們不是來吸收經驗的，我們去東京是為了贏。」

猶如奈國的足球隊，男籃隊的陣容多數也是散居海外征戰NBA的球員，每個位置的戰力都頗有深度，像是效力邁阿密熱火的文森（Gabe Vincent）、阿休瓦（Precious Achiuwa）與歐克帕拉（KZ Okpala）；明尼蘇達灰狼的後衛奧柯吉（Josh Okogie）和底特律活塞的中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）等。

奈及利亞國家隊前隊長奧德傑（Olumide Oyedeji）說：「他們（奈國男籃隊球員）沒有機會替名將如雲的美國隊效力，但如今他們全都想穿上奈及利亞的戰袍，因為他們將在奧運亮相，這對於他們將來的資歷大有助益。」

奈及利亞體育部長戴爾（Sunday Dare）說：「延宕的2020東京奧運揭幕前夕，這種士氣大振的表現是奈及利亞隊將站上奧運頒獎台的大利多，樂見我們的運動員在各個項目的進步，我堅信我們大多數的運動員將在本屆奧運與未來的國際賽事穿金戴銀。」

© 2021 AFP