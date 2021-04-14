奈國女學生綁架案7周年 逾百人仍下落不明

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（法新社拉哥斯14日電） 國際特赦組織今天表示，激進組織博科聖地（Boko Haram）聖戰士7年前在奈及利亞東北部城鎮奇博克（Chibok）綁架數百名女學生，迄今仍有逾百人下落不明。

2014年4月14日，博科聖地槍手在奈及利亞波諾州（Borno）偏鄉城鎮奇博克，綁架276名「政府女子中學」（Government Girls Secondary School）女學生，她們的年齡介於12至17歲之間。

自奇博克事件後，奈國北部地區又發生數起學童集體綁架案，導致這個識字率及入學率原已很低的地區有數百所學校關閉。

國際特赦組織（Amnesty International）發表聲明指出：「儘管多數女孩已經逃脫，或在之後獲釋，但有逾百名女孩仍被囚禁。」

國際特赦組織還表示，自去年12月以來，奈國北部至少發生5起學童集體綁架案，進一步攻擊的威脅導致該地區約600所學校關閉。

國際特赦組織奈及利亞主管歐吉科（Osai Ojigho）指稱：「無論當局採取何種措施遏止這股（綁架）浪潮，都沒有奏效。」

歐吉科指出：「奈國當局未能保護學童免於最近攻擊，清楚顯示（他們）未從奇博克悲劇學到教訓。」

© 2021 AFP