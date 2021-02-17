奧克蘭COVID-19疫情未擴大 紐西蘭解除封鎖令

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（法新社威靈頓17日電） 紐西蘭今天解除國內最大城市奧克蘭（Auckland）的防疫封鎖令，總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示有信心能控制住2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

人口將近200萬人的奧克蘭，近日驗出3起社區感染病例後，本月14日對全市下達居家防疫令，這是奧克蘭近6個月來首度實施封鎖。

阿爾登表示，這3名確診者都來自同個家庭，相關的密切接觸者篩檢都呈陰性反應。

阿爾登說：「我們（似乎）沒有爆發大規模疫情，這只是小範圍的傳染，可透過平常的接觸追蹤和采檢程序控制住。」

她指出，奧克蘭將在今晚解封，不過防疫警戒仍維持在第2級，公共聚會人數將限制在100人以內，並要求民眾搭乘大眾運輸工具時配戴口罩。

紐西蘭人口約有500萬人，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，紐西蘭的COVID-19確診病例累計2340例，染疫死亡病例僅有26 人，防疫成果廣受讚揚。

阿爾登還說，紐西蘭在出現社區病例時，會嚴格追蹤接觸者並廣泛采檢，如今再度證明這種防疫措施奏效。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP