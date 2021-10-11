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（法新社維也納11日電） 在奧地利執政黨試圖擺脫導致前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）請辭下台的貪腐醜聞之際，外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）今天接下總理大位。

35歲的庫爾茨之前是歐洲最年輕的領袖之一，曾被封為政壇「神童」，但他在捲入貪腐醜聞後，於9日晚間請辭。

當地時間下午1時許，52歲的查倫柏在總統範德貝倫（Alexander Van der Bellen）見證下宣誓就職。範德貝倫表示，政府現在背負「恢複信任的重責大任」。

庫爾茨所屬的中間偏右「人民黨」（OeVP）及其聯合政府少數黨夥伴綠黨（Greens）希望能擺脫醜聞往前看，做完直到2024年的任期，然而上周事件的餘波可能繼續發酵。

奧地利檢方6日突襲與人民黨有關的幾個地點後，庫爾茨便開始承受下台壓力，而這份壓力有部分來自綠黨。

檢察官宣布對庫爾茨和另外9人展開調查，指他們在2016到2018年的貪腐交易中，動用公款來確保媒體做有利的報導。

庫爾茨9日否認有不當行為，重申外界對他的指控「不實」，他冷靜地表示：「我將能澄清此事，這一點我很確定。」

© 2021 AFP