奧地利強制打疫苗數萬人抗議 總理堅稱是輕微干涉

（法新社維也納28日電） 奧地利宣布將祭出疫苗強制令，數以萬計人民上街抗議以示反對，總理查倫柏（Alexander Schallenberg）今天堅稱，與替代方案相比，強制打疫苗是「輕微干涉」。

廣告 繼續瀏覽後續

警方昨天晚間表示，約有2萬5000人聚集在南部城市格拉茨（Graz）示威，抗議活動大致和平。

警方也指出，3名20多歲的男子因被指控行納粹禮而遭調查，並有數十起違反戴口罩規定的案例。

查倫柏在與義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）的訪問中說，奧地利政府「遺憾地」被迫轉向強制接種疫苗策略，以提高目前的完整接種率。

奧地利目前完整接種率略低於67%，查倫柏表示，當前這一數字使奧地利永遠無法擺脫一波波新疫情以及封城激辯的惡性循環。

查倫柏說：「每一次封城都是對基本權利的嚴重干涉，相比之下，強制接種疫苗是輕微干涉。」

此外，昨天有約3500人在奧地利聖波爾坦（Sankt Poelten）抗議，11人遭逮捕，其中多數是因「攻擊性行為」而被捕，另有一名警察受傷。

克拉根福（Klagenfurt）也有約5000人參與示威活動。

聖波爾坦示威是由極右翼自由黨（FPOe）籌畫，黨領導人基克（Herbert Kickl）一直在反對防疫措施，並倡議未經證實的COVID-19治療方法。自由黨成員也在克拉根福抗議活動中發表演說。（譯者：張璦/核稿：陳政一）

© 2021 AFP