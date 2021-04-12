奧地利男子告政府 控環保不力害他病況加重

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（法新社維也納12日電） 奧地利一環保團體今天表示，當地一名多發性硬化症患者9日向歐洲人權法院遞狀控告奧地利政府，指控當局未善盡氣候保護責任，導致全球暖化造成他的病況加重。

由瑞典環保少女童貝里（GretaThunberg）發起的「周五為未來而戰」（Fridays ForFuture）環保運動奧地利分支今天說，名為麥克斯M（Mex M.）的提告男子罹患的多發性硬化症，癥狀會依氣溫變化。

擔任能源顧問的40歲原告表示：「（氣溫）達到攝氏25度，我就得坐輪椅。換句話說，我已經受到氣候危機的影響，且未來影響還會更大。」「如果提告成功，我就能要求採取有效的氣候措施，並在法庭上要求這項權利。」

原告律師克瑞瑪（Michaela Kroemer）告訴法新社：「氣候法律的約束薄弱，讓人無法有機會做任何事來反抗氣候變遷。政府的無作為已失職。」

奧地利環境部從去年初開始由一名綠黨政治人物領導，截至目前尚未回應置評要求。

這起訴訟的經費來自「周五為未來而戰」發起的群眾募資，短短幾周內已募得3萬歐元（約新台幣102萬元）。

克瑞瑪說，他的當事人去年已在奧地利提出告訴，但奧地利憲法法庭以「適格問題」為由拒絕審理。

另有其他數宗類似告訴已向位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院（European Court ofHuman Rights，ECHR）提出，包括有6名葡萄牙人控告數十個歐洲國家政府未履行對抗氣候變遷的承諾。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP