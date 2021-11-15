奧地利祭10天禁足令 未打疫苗任意外出罰逾1萬6

（法新社維也納14日電） 奧地利COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數創新高，總理查倫柏今天表示，明天起將對未施打疫苗民眾實施10天居家管制，違者可處500歐元（約新台幣1萬6200元）罰款。

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奧地利是第一個採取這類舉措的歐盟國家；其他歐洲政府也考慮祭出不受歡迎的抗疫措施，例如荷蘭將成為今年冬季第一個再度實施局部封鎖令的西歐國家，以阻止病毒進一步傳播。

奧地利本周單日新增確診人數創新高，這個人口近900萬的國家疫苗接種人口涵蓋率目前約達65%，低於歐盟平均值67%。

奧地利祭出這項管制措施，意味12歲以上未接種疫苗、或未能提出染疫後康復證明的民眾將不得隨意離家外出，除非是購買民生必需品、運動或就醫等例外情況。

查倫柏（Alexander Schallenberg）在電視記者會中表示：「情勢嚴峻…不可輕忽，很遺憾，我們有必要採取這項行動。」

奧地利政府表示，未來10天將由警察巡邏不定點攔檢，之後再檢討執行成果。

國會主要委員會今晚已通過相關規定，違者可處500歐元罰款，拒絕出示接種或康復證明者則將處以3倍罰款。

查倫柏在記者會中再次呼籲，尚未接種的民眾儘快施打疫苗。（譯者：紀錦玲）

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