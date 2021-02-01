奧地利群眾不顧遊行禁令 上街抗議防疫封鎖

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（法新社維也納31日電） 奧地利首都維也納今天有數以千計民眾無視遊行禁令，上街抗議政府的防疫宵禁與封鎖措施，群眾當中包括一些新納粹分子。

法新社報導，維也納1月16日曾聚集約1萬人抗議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制令，當中有許多人不理會防疫安全措施。警方昨天宣布禁止再舉行遊行活動。

然而在極右派奧地利自由黨（FPOe）策畫下，許多人參加今天的遊行，而且沒有按照政府規定戴口罩與維持社交距離。

新納粹分子也混雜在人群之中，當隊伍開始朝國會大廈前進時，群眾阻礙了交通，並拒絕解散。

警方逮捕約10名抗議者，且有4名警察在肢體衝突中受傷。

這是奧地利自由黨及成員基克（Herbert Kickl）首度正式號召民眾抗議奧地利第3波防疫封鎖。基克曾擔任內政部長。

官方不準舉行這場遊行的理由是擔憂變異病毒傳染力更強，可能導致更多人染疫，而且難以對參與遊行的群眾追蹤接觸史。

奧地利的學校、運動俱樂部、旅館、餐廳、文化活動場地以及許多商店都已關閉，目的是遏阻疫情蔓延，但奧地利的滑雪渡假勝地獲准開門營業。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP