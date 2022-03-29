奧斯卡台上掌摑克里斯洛克 威爾史密斯聲明致歉

（法新社洛杉磯28日電） 美國非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）昨天在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（Will Smith）老婆光頭造型開玩笑，威爾史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌。威爾史密斯今天發出聲明致歉。

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威爾史密斯在社群媒體上發出聲明寫道：「所有形式的暴力都是有害且具破壞性的。我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為令人無法接受也不可原諒，拿我開玩笑是工作的一部分，但拿潔達身體狀況開玩笑讓我無法忍受，我反應太情緒化了。」

「克里斯，我要公開向你道歉。我越線了，我錯了。我感到不好意思，我的行為沒有表現出我想成為的那種人。在愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地。」

「我也想向影藝學院、節目製作群、所有的出席者和全世界的觀眾道歉。我想向威廉絲家族和我的『王者理查』大家庭道歉。我深感遺憾，我的行為玷污了我們所有人原本美好的旅程。我還在努力中。」

威爾史密斯的演員妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）2018年透露自己有脫髮問題，因此乾脆剃光頭。

克里斯洛克昨天在台上卻把這拿來開玩笑，用電影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）中黛咪摩兒（Demi Moore）飾演的美國女兵剃光頭的形象調侃潔達蘋姬史密斯，惹得威爾史密斯大發飆。

© 2022 AFP