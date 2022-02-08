奧斯卡金像獎 主要入圍名單出爐

（法新社洛杉磯8日電） 第94屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，頒獎典禮定於3月27日在洛杉磯舉行，以下為主要入圍名單。

廣告 繼續瀏覽後續

●最佳影片獎

「貝爾法斯特」（Belfast）

「樂動心旋律」（CODA）

「在車上」（Drive My Car）

「千萬別擡頭」（Don't Look Up）

「沙丘」（Dune）

「王者理查」（King Richard）

「甘草糖披薩」（Licorice Pizza）

「夜路」（Nightmare Alley）

「犬山記」（The Power of the Dog）

「西城故事」（West Side Story）

●最佳導演獎

肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）/「貝爾法斯特」

保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）/「甘草糖披薩」

珍康萍（Jane Campion）/「犬山記」

濱口龍介/「在車上」

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「西城故事」

●最佳男主角獎

哈維爾巴登（Javier Bardem）/「里卡多一家」（Being the Ricardos）

班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）/「犬山記」

安德魯加菲（Andrew Garfield）/「倒數時刻」(tick, tick... BOOM!)

威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」

丹佐華盛頓（Denzel Washington）/「馬克白」（The Tragedy of Macbeth，暫譯）

●最佳女主角獎

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）/「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye，暫譯）

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）/「失去的女兒」（The Lost Daughter）

潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）/「平行母親」（Parallel Mothers）

妮可基��（Nicole Kidman）/「里卡多一家」

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）/「史賓賽」（Spencer）

●最佳男配角獎

希朗漢德（Ciaran Hinds）/「貝爾法斯特」

特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）/「樂動心旋律」

傑西普萊蒙（Jesse Plemons）/「犬山記」

JK西蒙斯（J.K. Simmons）/「里卡多一家」

寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）/「犬山記」

●最佳女配角獎

亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」

安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）/「王者理查」

克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）/「犬山記」

茱蒂丹契（Judi Dench）/「貝爾法斯特」

潔西伯克利（Jessie Buckley）/「失去的女兒」

●最佳改編劇本

「樂動心旋律」

「在車上」

「沙丘」

「失去的女兒」

「犬山記」

●最佳原創劇本

「貝爾法斯特」

「千萬別擡頭」

「王者理查」

「甘草糖披薩」

「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World）

●最佳動畫片獎

「魔法滿屋」（Encanto）

「漂浪人生」（Flee，暫譯）

「路卡的夏天」（Luca）

「米家大戰機器人」（The Mitchells vs. the Machines）

「尋龍使者：拉雅」（Raya and the Last Dragon）

●最佳國際影片獎（舊稱最佳外語片）

「在車上」/日本

「漂浪人生」/丹麥

「上帝之手」（The Hand of God，暫譯）/義大利

「世界上最糟糕的人」/挪威

「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）/不丹

●最佳原創歌曲獎

No Time To Die/「007：生死交戰」（No Time To Die）

Somehow You Do/「四個好日子」（Four Good Day）

Dos Oruguitas/「魔法滿屋」

Be Alive/「王者理查」

Down to Joy/「貝爾法斯特」

© 2022 AFP