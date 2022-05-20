奧斯卡電影配樂大師範吉利斯辭世

（法新社雅典20日電） 希臘作曲家範吉利斯（Vangelis）與世長辭，享壽79歲。他曾以1981年電影「火戰車」（Chariots of Fire）贏得奧斯卡最佳原創配樂獎。

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受委任的律師事務所表示，範吉利斯17日辭世，但未透露死因。根據多家希臘媒體消息，範吉利斯是在法國染疫過世。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在推特上發文說，範吉利斯是「電子音樂的先驅」，「他搭着『火戰車』展開他漫長的旅程」。米佐塔基斯寫道，如今音樂界失去了這位國際大師。

美國國家航空暨太空總署（NASA）也推文哀悼這位巨星殞落，並感謝他曾為NASA探索木星等任務作曲。

範吉利斯1943年在希臘中部沿海城鎮阿格里亞（Agria）出生，本名Evangelos Odysseas Papathanassiou，幼時就對音樂產生興趣，還會敲打鍋碗瓢盆或把東西放到父母的鋼琴弦上，實驗聲音的變化。

他從希臘民謠和東正教合唱音樂汲取養分，但沒有受過正規的音樂訓練，他後來說這有助於保留他的創造力。

範吉利斯起初加入希臘的搖滾樂團，但在希臘1967年發生政變建立軍政府後，25歲時前往法國巴黎，加入年輕藝術家出走行列。離鄉背井的他受到當時的新興電子合成器領域吸引，讓他創作的旋律更為豐富。

儘管與同胞盧索斯（Demis Roussos）合組的樂團「愛神之子」（Aphrodite's Child）於1970年代初期在歐洲「前衛搖滾」圈大放異彩，但走紅伴隨的商業表演壓力讓範吉利斯感到不自在，決定各自分飛。

範吉利斯1974年搬到英國倫敦，成立尼莫錄音室（Nemo Studios），這個「聲音實驗室」在十多年內製作了他大部分的個人專輯。他也是在這裡寫出「火戰車」的配樂拿下奧斯卡獎。這部電影敘述英國田徑選手在1924年奧運為國爭光的事跡。

範吉利斯曾說，這個作品的背後有一部分是向他的父親致敬，因為他是一名熱愛跑步的業餘跑者。然而範吉利斯不太在乎此曲所享有的巨大人氣，他當時告訴採訪者：「這不過又是一首音樂。」

在橫跨50年的創作生涯中，他從太空探索、野生動物、未來主義建築、新約聖經及1968年法國學運等多元領域與事件中汲取靈感。

範吉利斯為許多電影創作配樂，包括同胞科斯塔加夫拉斯（Costa-Gavras）執導的「失蹤」（Missing），「南極物語」（Antarctica）、「叛逆巡航」（The Bounty）、「1492征服天堂」（1492: Conquest of Paradise）、雷利史考特（Ridley Scott）的「銀翼殺手」（Blade Runner），以及波蘭斯基（Roman Polanski）「鑰匙孔的愛」（Bitter Moon）與奧利佛史東（Oliver Stone）的「亞歷山大帝」（Alexander）等。

範吉利斯是一位多產的作曲家，作品從廣告音樂和電影配樂到精緻的交響樂風格作品皆有，還與Yes樂團主唱安德森（Jon Anderson）合作過幾張專輯。

範吉利斯曾為NASA的2001年火星漫遊者號（Mars Odyssey）和2011年朱諾號（Juno Jupiter）任務寫過音樂，也曾為戲劇和芭蕾舞曲創作，以及2002年世界盃足球賽的官方主題曲「足球聖歌」（Anthem），作品跨界無遠弗屆，獲獎無數。

範吉利斯2018年根據知名物理學家霍金（Stephen Hawking）生前的訊息作曲悼念，歐洲太空總署（European Space Agency）並將此播送到太空。

© 2022 AFP