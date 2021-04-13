奧斯卡頒獎典禮本月登場 眾多巨星將親臨

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（法新社洛杉磯12日電） 愛好電影的人若已厭倦無趣的Zoom視訊連線頒獎典禮，現在可以鬆一口氣。奧斯卡典禮製作人將邀請超級大咖親自出席，包括布萊德彼特與瑞絲薇絲朋，都在今天公布的頒獎嘉賓中。

本月25日的奧斯卡典禮主要在洛杉磯市中心聯合車站（Union Station）舉行。在歷經一年來遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的封鎖措施後，加州受到大規模疫苗施打計畫鼓舞，正加速重新開放。主辦單位表示，將以「宛如電影的頒獎典禮」為主題。

根據主辦方聲明，這場典禮卡司真可說是星光熠熠，「瓦數很高，可能得戴太陽眼鏡」。

除了哈里遜福特（Harrison Ford）與瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）外，頒獎人還包括去年奧斯卡男女主配角獎項得主瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、芮妮齊薇格（Renee Zellweger）、布萊德彼特（Brad Pitt）、蘿拉鄧（Laura Dern），以及以「寄生上流」獲得「最佳影片」和「最佳導演」的韓國導演奉俊昊（Bong Joon-ho）。

此外，安琪拉貝瑟（Angela Bassett）、荷莉貝瑞（Halle Berry）與布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）也會出席。這是自疫情爆發促使加州去年3月領先各州祭出居家隔離限制後，首度有這麼多A咖群聚好萊塢紅毯。

受疫情影響而延後兩個月舉辦的第93屆奧斯卡金像獎，將在聯合車站與傳統會場杜比劇院（Dolby Theatre）兩地同時轉播連線，現場預計也會有音樂表演。在英國和法國也會設立會場進行連線，給無法飛到洛杉磯的各國被提名人。

© 2021 AFP