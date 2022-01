奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪辭世 拜登歐巴馬等人致哀

(法新社洛杉磯7日電) 好萊塢首位贏得奧斯卡最佳男主角獎的非裔男星薛尼鮑迪(Sidney Poitier)辭世,享耆壽94歲。許多藝人紛紛致哀,美國總統拜登和前總統歐巴馬等政壇人士也哀悼這位傳奇演員。

拜登表示,薛尼鮑迪是「千載難逢的演員和倡導先鋒,他的作品承載如此巨大的尊嚴、力量和氣度,以至於改變了大銀幕內外的世界」。

歐巴馬推文說:「薛尼鮑迪透過開創性角色和獨特才華,體現了尊嚴和氣度,展現電影讓我們更緊密團結的力量。他也為後代演員開啟了機會之門。」

巴哈馬總理戴維斯(Philip Davis)證實這位擁有美巴雙重國籍的老牌巨星過世。他說:「我今早得知薛尼鮑迪離世,深感悲痛。」

根據戴維斯的發言人說法,薛尼鮑迪昨晚在美國加州洛杉磯家中與世長辭,但死因等細節尚待公布。

坐擁兩座奧斯卡小金人的美國男星丹佐華盛頓(Denzel Washington)在致法新社聲明中讚揚薛尼鮑迪是位紳士,「為我們所有人打開了關閉多年的大門」。

知名女星琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)也推文致哀,說他向大家展示摘星圓夢的勇氣。另一位奧斯卡獎得主薇拉戴維絲(Viola Davis)說薛尼鮑迪的「尊嚴、平常氣度、力量、卓越及電人的純粹魅力…告訴了我們,身為黑人的我們很重要!」

知名電視脫口秀女主持人歐普拉(Oprah Winfrey)寫道:「對我來說,大樹中的大樹已經倒下,他就是薛尼鮑迪。」

薛尼鮑迪以1958年電影「逃獄驚魂」(The Defiant Ones)成為首位入圍奧斯卡最佳男主角獎的非裔男星,5年後憑藉「野百合」(Lilies of the Field)中的精湛演技成為第一位奧斯卡非裔影帝,創下歷史。他在這部1963年電影中飾演一名協助德國修女在沙漠中建造教堂的工人。

在美國1950年代和1960年代種族隔離制度盛行引發種族緊張局勢之際,薛尼鮑迪審慎選片,權衡個人成就與使命感,以求化解外界對非裔的偏見和刻板印象,經典作品包括1967年「誰來晚餐」(Guess Who's Coming to Dinner)和「惡夜追緝令」(In the Heat of the Night)。

薛尼鮑迪在「誰來晚餐」飾演一名非裔醫師,到白人未婚妻家中拜訪女方父母時面臨跨種族通婚的偏見與挑戰。他在「惡夜追緝令」則飾演一名非裔警察,在一樁謀殺案調查中遭遇種族歧視。他當年還在電影「吾愛吾師」(To Sir, With Love)中扮演一名到倫敦學校遭遇頑劣學生的老師。

其他經典作品還包括1965年「再生緣」(A Patch of Blue)、「黑板森林」(The Blackboard Jungle)、「陽光下的葡萄乾」(A Raisin in the Sun)等。

薛尼鮑迪1974年獲英國女王伊麗莎白二世封為爵士,1997年出任巴哈馬駐日本大使,之後還兼任駐聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)大使。他2009年獲時任總統歐巴馬頒發美國最高平民榮譽「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)。

此外,他1994年至2003年擔任迪士尼公司(Walt Disney Co.)董事會成員,還曾於2002年獲頒奧斯卡終身成就獎。除大銀幕的成就外,他在小螢幕也曾演過南非首位非裔總統曼德拉(Nelson Mandela)和美國最高法院首位非裔大法官馬歇爾(Thurgood Marshall)等重量級歷史人物。

© 2022 AFP