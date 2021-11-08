奧蒂嘉剷除挑戰者 拜登批尼加拉瓜大選造假

（法新社華盛頓7日電） 美國總統拜登今天抨擊尼加拉瓜總統大選「造假」，因為長期執政的奧蒂嘉（Daniel Ortega）剷除挑戰者後篤定連任。

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拜登在白宮有關「尼加拉瓜造假選舉」的聲明中說：「尼加拉瓜總統奧蒂嘉和他的妻子、副總統穆麗優（Rosario Murillo）今天所策畫的是一場裝模作樣的選舉，不自由也不公平，而且最肯定的是不民主。」

奧蒂嘉政權「在選舉日前就操縱結果」，自5月以來關押了近40名反對派人士，包括7位原想成為總統候選人的挑戰者，並「阻擋政黨」參選。

拜登也抨擊奧蒂嘉打壓並「霸凌」獨立媒體、民間企業及公民社會。

拜登說：「長期不受歡迎而且現在沒有民主授權的情況下，奧蒂嘉及穆麗優家族如今是以獨裁者的身分統治尼加拉瓜。」

尼加拉瓜今天舉行總統大選投票，人權團體形容氛圍充滿恐懼。

在3萬名軍警人員的監視下，歷時11小時的投票在晚間6時（台灣時間8日上午8時）結束。

75歲的奧蒂嘉料將連續贏得第4個5年總統任期，這也是他第5度當選總統。

拜登呼籲奧蒂嘉「即刻採取行動恢復民主」，並釋放「遭不當關押人士」。他還說，美國「將動用我們手邊所有民主與經濟工具支持尼加拉瓜人民，並追究奧蒂嘉-穆麗優政府及助長弊端者的責任」。

華府和歐洲聯盟早已在選前對奧蒂嘉家族成員及盟友祭出制裁。

© 2021 AFP