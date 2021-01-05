奧運大叔後繼有人 日51歲大姊誓言傳承愛與友誼

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社東京5日電） 日本已故「奧運大叔」山田直稔後繼有人了。51歲的奧運鐵粉石川恭子今天表示，將接續山田應援每一屆夏季奧運的精神，分享愛、友誼與笑容。

新型冠狀病毒第3波疫情讓日本上下惶恐不安，首相菅義偉昨天宣布考慮對東京都等首都圈發布「緊急事態宣言」。

日本放送協會（NHK）日前民調顯示，日本多數民眾反對今年舉行已遭延後的2020東京奧運，多數受訪者偏好延後舉行或直接取消，但石川持不同意見。

石川擁有自己的資訊科技公司，是個成功的商業女強人，然而每隔4年就會搖身一變，成為奧運熱血狂粉。

1992年，石川前往西班牙巴塞隆納當背包客，當時她成功買到一張便宜的奧運開幕式門票，被現場激昂沸騰的氣氛震懾，從此踏上她的熱血狂粉之路。

隔天，她遇到同樣來自日本的山田直稔。山田從1964年東京奧運起，每屆夏季奧運從不缺席，當時已是小有名氣的奧運狂粉，兩人後來成為忘年之交。

在日本有「奧運大叔」封號、總帶着金色禮帽出席的山田，與石川所到之處都廣結善緣，與人為友。

山田2019年以92歲高齡仙逝，留下未盡心願，無緣再次親睹東京舉辦奧運。

石川說：「很遺憾，因為這屆東奧原本可以為他身為奧運狂粉的一生畫下完美句點。」

「我想努力傳承他的影響和精神。當然，我不是他，所以我會試着儘力用自己的方式完成。他傳下接力棒，但角色不同。」

「對山田和我來說，出席奧運的目的不僅是歡呼打氣…主要的目的是分享愛、友誼和笑容。」

石川認為接下來東京奧運一定會令人難忘。她說：「它會是希望的象徵，會是我們仍在奮鬥的象徵，也是全人類的希望。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP